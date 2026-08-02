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    Money Talks | Loreto Lyon: el poder de la arquitectura chilena

    Entrevistamos a Loreto Lyon en un momento especial que vivió la arquitectura chilena, cuando Smiljam Radic fue galardonado con el Premio Pritzker de ese año. Loreto es una de las profesionales más destacadas del país, y comenzó su carrera trabajando con Smiljan Radic, con quien colaboró en el proyecto de Viña Vik. El 2012, fundó junto a Alejandro Beals, el estudio Beals & Lyon Arquitectos y su trabajo ha sido ampliamente premiado, exhibido y publicado a nivel nacional e internacional.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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