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    Money Talks | ¿Por qué Chile es el destino de los mejores esquiadores del mundo?

    Cada año llega a Chile un número mayor de selecciones olímpicas de distintos países del mundo. Entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza y Austria, lo que significa que en Chile entrenan los mejores esquiadores a nivel global, ya que muchos de ellos son campeones mundiales. Conversamos de este fenómeno con Nicolás Carvallo, exseleccionado nacional y actual socio de Snow Animal, respecto a por qué Chile está posicionado como el mejor lugar del hemisferio sur para los deportistas de alto rendimiento.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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