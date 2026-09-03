SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La not-derecha

    Álvaro OrtúzarPor 
    Álvaro Ortúzar
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Fue brillante al que se le ocurrió etiquetar productos que no eran como si fueran. Más brillante aún porque logró captar un rasgo característico muy nuestro, precisamente el de parecer algo que no somos. En la vida cotidiana, por ejemplo, parecemos bilingües. Ya no se encuentra cargo ni producto que no vaya identificado en inglés. ¿Cuántas personas entienden lo que significa “country manager”, “shop window”, “packaging”? Pocas en verdad. Pero simulamos entenderlas porque en el escaparate se ve el producto o en la tienda hay un rótulo debajo del cual un empleado ofrece una promoción empaquetada que dice “buy one, get one free”, que no es más que el “lleve dos y pague uno” típico en los quioscos donde se venden cuchuflíes.

    En política estamos acostumbrados a lo mismo. En el Foro de Madrid que se celebra en Chile, exigimos al Presidente de la República que no vaya a aparecer tan derechista como en realidad es. Que el ministro de Defensa no vaya a decir lo que piensa sobre los reclamos argentinos que afectan nuestra soberanía en el Estrecho de Magallanes. Que el señor Lautaro Carmona juegue a la democracia cuando su norte es el caos y la dictadura. Que un grupo importante de parlamentarios haya sido elegido gracias a consignas que al minuto de capturar el sillón entierran para siempre (Pamela Jiles nos puede contar bastante de sus experiencias en el vuelo embanderada exigiendo el quinto retiro y el cómodo aterrizaje en el comercial mundo de Parisi).

    De lo que estamos hablando no es broma. El panorama en la derecha es grave. Resulta inexplicable que el aplastante triunfo en las elecciones presidenciales se haya esfumado en apenas cinco meses. La descoordinación entre los ministros, la falta de comunicación, la falla persistente en no consultar previamente proyectos de enorme relevancia como la reforma constitucional en materia de seguridad, hacen pensar que en la derecha existen dos mundos irreconciliables. Por un lado, el de los políticos y, por otro, el de las ideologías. El primero llevará al fracaso a su propio gobierno porque en lugar de apoyarlo, lo critica dura y públicamente sin ofrecer soluciones que avancen en la dirección que el país desea, que no es otra que la de la seguridad (pero ahora, no después). El otro, el de las ideologías, es más peligroso. Es el de la derecha arrogante e intransigente, que, creyéndose afín al Presidente, desdeña que éste gobierna para todos los chilenos. Bajo este concepto, elabora proyectos autoritarios que incluso afectan garantías constitucionales, como ha sido el caso del nuevo estado de excepción.

    La derecha no puede dejar abandonado el sueño de devolver a Chile su tranquilidad, estabilidad económica y progreso individual. La derecha no puede desentenderse de que está conformada por muchos chilenos trabajadores, sencillos y confiados en su Presidente.

    De continuar este desorden, corremos el peligro de arruinar la ilusión que nos habíamos forjado. Probablemente no habrá otra oportunidad más formidable que esta. Aunque suene irónico, entre las dos facciones de la derecha, la más fuerte, la que menos piensa en los demás, es la not-derecha que gobierna.

    Por Álvaro Ortúzar, abogado

    Más sobre:PolíticaDerechaForo de Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Violencia rural en Macrozona Sur continúa tendencia a la baja y disminuye 53% en un año

    Las advertencias que asoman con el giro del gobierno en la ley de IA

    Gobierno evita abordar declaraciones de Milei tras críticas de la oposición y Chile Vamos

    Lo más leído

    1.
    Hasta siempre Camilo

    Hasta siempre Camilo

    2.
    Días de milagro y asombro

    Días de milagro y asombro

    3.
    La paciencia de los sobrevivientes

    La paciencia de los sobrevivientes

    4.
    Artés, Jadue, Orbán y Bannon

    Artés, Jadue, Orbán y Bannon

    5.
    Las metáforas de Quiroz

    Las metáforas de Quiroz

    6.
    No más diagnósticos

    No más diagnósticos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Coventry City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Violencia rural en Macrozona Sur continúa tendencia a la baja y disminuye 53% en un año
    Chile

    Violencia rural en Macrozona Sur continúa tendencia a la baja y disminuye 53% en un año

    Las advertencias que asoman con el giro del gobierno en la ley de IA

    Gobierno evita abordar declaraciones de Milei tras críticas de la oposición y Chile Vamos

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia
    Negocios

    Venta de autos usados llega a 736 mil unidades en enero-agosto, el segundo mejor registro de la historia

    Española Sacyr presenta la mejor oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 y firma china se queda abajo del proceso

    Mas y expectativas para las bencinas previo a Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Científicos desarrollan una herramienta para ayudar a diferenciar el “síndrome del corazón roto” de un infarto

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open
    El Deportivo

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Solo Lionel Messi supera a Fernando Zampedri como el goleador más veterano del mundo

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”
    Cultura y entretención

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

    Qué fue de los rostros tras las icónicas fotos del 11-S
    Mundo

    Qué fue de los rostros tras las icónicas fotos del 11-S

    A 25 años del 11 de septiembre: el día en que cambió el mundo

    Al menos dos muertos y más de 50 heridos tras explosiones registradas en un cuartel en la ciudad boliviana de Viacha

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera
    Paula

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa