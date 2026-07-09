Money Talks | Silbon: una historia de éxito que llega a Chile
Conversamos con Pablo López, CEO y Cofundador de Silbon, la marca de moda española que acaba de llegar a Chile. Fundada el 2009 en un pequeño taller con la idea de fabricar ropa con estilo y elegancia, hoy cuenta con 150 tiendas y opera en más de 10 países en Europa, Norteamérica y América Latina. Y con un resultado que ha significado duplicar su tamaño en ingresos en los últimos dos años, algo que pocas empresas del sector pueden emular.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.