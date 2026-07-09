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    Money Talks | Silbon: una historia de éxito que llega a Chile

    Conversamos con Pablo López, CEO y Cofundador de Silbon, la marca de moda española que acaba de llegar a Chile. Fundada el 2009 en un pequeño taller con la idea de fabricar ropa con estilo y elegancia, hoy cuenta con 150 tiendas y opera en más de 10 países en Europa, Norteamérica y América Latina. Y con un resultado que ha significado duplicar su tamaño en ingresos en los últimos dos años, algo que pocas empresas del sector pueden emular.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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