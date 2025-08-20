Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

El violento hecho ocurrió cerca de la medianoche de este martes, en el sector de avenida Parque del Este, con Camino Las Tranqueras, en la populosa comuna de Puente Alto.

Según da cuenta el video, al menos seis antisociales se bajaron de un vehículo Chevrolet Sail color blanco, justo cuando la mujer se preparaba para ingresar a su casa luego de devolverse a buscar algo a su automóvil.

Fue en ese momento que la mujer fue rápidamente abordada por la banda que logró arrebatarle el vehículo marca Kia Cerato.

Según testigos, los delincuentes tuvieron algunos problemas para para poner el vehículo en marcha, pero luego de algunos minutos pudieron finalmente concretar el atraco.