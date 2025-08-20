SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

El video registró a un grupo de delincuentes fuertemente armados que en pocos minutos lograron robaron el vehículo de la mujer.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El violento hecho ocurrió cerca de la medianoche de este martes, en el sector de avenida Parque del Este, con Camino Las Tranqueras, en la populosa comuna de Puente Alto.

Según da cuenta el video, al menos seis antisociales se bajaron de un vehículo Chevrolet Sail color blanco, justo cuando la mujer se preparaba para ingresar a su casa luego de devolverse a buscar algo a su automóvil.

Fue en ese momento que la mujer fue rápidamente abordada por la banda que logró arrebatarle el vehículo marca Kia Cerato.

Según testigos, los delincuentes tuvieron algunos problemas para para poner el vehículo en marcha, pero luego de algunos minutos pudieron finalmente concretar el atraco.

Más sobre:AsaltoportonazoabordazodelincuenciaPuente Alto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española

¿Cómo dar el salto en educación? Las lecciones de cuatro exministros

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE
Chile

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM
Negocios

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud
Tendencias

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU, según un documento judicial

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?
Mundo

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones