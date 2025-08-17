Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Nicolás Bisquertt: leyenda del esquí
Conversamos con Nicolás Bisquertt, que luego de quedar parapléjico a los 13 años por un accidente en moto, se convirtió en esquiador profesional, logrando una medalla de oro en los juegos mundiales de invierno realizados en Italia.
Por
Paula Morales
17 AGOSTO 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
Deportes
Esquí
Nicolás Bisquertt
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 12 min
La amenaza de la barra de la U en la previa al duelo frente a Audax Italiano
hace 27 min
Tras fallida lista única, Elizalde acusa que “hay quienes no tuvieron el grado de generosidad suficiente”
hace 43 min
Gobierno defiende el FES y afirman que el proyecto busca terminar con un mecanismo que “ha sido ineficiente”
hace 44 min
Ministro de Seguridad por fuga en cárcel de Valparaíso: “Es incomprensible y, por lo mismo, es objeto de una investigación”
12:18
En vivo: la U quiere seguir a la caza del líder enfrentando a Audax Italiano
12:17
Logran recuperar vehículo particular robado al fiscal Marcos Pastén: hay una persona detenida por el hecho
Servicios
Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming
A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile
Tras fallida lista única, Elizalde acusa que “hay quienes no tuvieron el grado de generosidad suficiente”
Gobierno defiende el FES y afirman que el proyecto busca terminar con un mecanismo que “ha sido ineficiente”
Ministro de Seguridad por fuga en cárcel de Valparaíso: “Es incomprensible y, por lo mismo, es objeto de una investigación”
Negocios
La musa de las oficinas top en Chile
José Luis Daza y su primer año como autoridad en Argentina
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos
Tendencias
Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado
Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria
“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
El Deportivo
La amenaza de la barra de la U en la previa al duelo frente a Audax Italiano
En vivo: la U quiere seguir a la caza del líder enfrentando a Audax Italiano
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz animarán la final del Masters 1000 de Cincinnati
Ciencia y Tecnología
Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial
Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial
Cultura y entretención
Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”
Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”
Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción
Mundo
Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez
Tiroteo en restaurante en Brooklyn deja tres muertos y una decena de heridos
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN
Paula
Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Hablemos de amor: Me terminó un bot
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.