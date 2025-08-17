SUSCRÍBETE
Nicolás Bisquertt: leyenda del esquí

Conversamos con Nicolás Bisquertt, que luego de quedar parapléjico a los 13 años por un accidente en moto, se convirtió en esquiador profesional, logrando una medalla de oro en los juegos mundiales de invierno realizados en Italia.

Paula MoralesPor 
Paula Morales
Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

