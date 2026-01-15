SUSCRÍBETE POR $1100
    “No puede haber impunidad”: Boric cuestiona absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

    Durante la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidario, el presidente Gabriel Boric, se refirió al fallo del 4ª tribunal Oral en Lo Penal de Santiago que absolvió al exgeneral de Carabineros, Claudio Crespo, por las agresiones que dejaron sin visión a Gustavo Gatica en 2019. "Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad", afirmó el mandatario.

    Catalina Bórquez
    Gabriel BoricCaso Gustavo GaticaTribunalClaudio Crespo

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

