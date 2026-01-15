“No puede haber impunidad”: Boric cuestiona absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica
Durante la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidario, el presidente Gabriel Boric, se refirió al fallo del 4ª tribunal Oral en Lo Penal de Santiago que absolvió al exgeneral de Carabineros, Claudio Crespo, por las agresiones que dejaron sin visión a Gustavo Gatica en 2019. "Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad", afirmó el mandatario.
