¿Crítica o desinformación?

SEÑOR DIRECTOR:

Es preocupante el nivel de liviandad con que el Presidente de la República ha abordado el tema de la alimentación escolar. Sus recientes declaraciones, en la que acusa sin fundamento que nos “habríamos quedado con la plata de Junaeb” y que “le quitamos el alimento a los niños”, no solo carecen de respaldo y veracidad, sino que además contribuyen a erosionar la confianza pública en las instituciones que cumplen un rol esencial.

Es necesario recordar que Junaeb se encuentra sujeta a estrictos mecanismos de control, entre ellos la fiscalización de Contraloría, auditorías internas, procesos de licitación regulados por la normativa pública y estándares financieros que permiten la trazabilidad del gasto. Desconocer estos marcos de control no solo es técnicamente improcedente, sino que induce a un error en la opinión pública.

No hay que olvidar que estas declaraciones surgen en el contexto de la instrucción enviada por Hacienda que recomendaba descontinuar el programa de alimentación escolar, una decisión que genera inquietud y necesita explicaciones claras. En lugar de asumir responsabilidades y dar certezas, el gobierno opta por desviar la atención mediante acusaciones falsas.

El Presidente Kast muestra una vez más que no distingue entre la crítica fundada y la desinformación que, en este caso, daña una institución que ahora le toca dirigir.

Camila Rubio

Ex directora nacional Junaeb