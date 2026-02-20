SUSCRÍBETE
    Nuevo Presidente de Perú bajo cuestionamientos por antiguos dichos sobre matrimonio infantil

    En 2023, José María Balcázar, actual presidente de Perú, se mostró a favor del matrimonio infantil cuando el parlamento se encontraba discutiendo su eliminación. En ese entonces, sus polémicos dichos no pasaron inadvertidos y ahora, con su llegada a la jefatura de Estado, vuelven a reflotar.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El presidente interino de Perú, José María Balcázar, declaró unos pólemicos dichos en 2023 respecto al matrimonio infantil y la sexualidad juvenil.

    “De 14 para arriba no hay ningún impedimento, todos tienen relaciones sexuales, la ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba (...) todo el mundo tiene relaciones: profesores con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también”, dijo ante la prensa en 2023, cuando el Parlamento de Perú votaba para eliminar el matrimonio infantil.

    En dicha ocasión, se abstuvo de votar el dictamen y afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

    Aunque las declaraciones corresponden a años anteriores, volvieron generar controversia luego de que Balcázar asumiera la jefatura de Estado tras la destitución de José Jerí.

