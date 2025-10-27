Oposición presenta acusación constitucional contra exministro Pardow

Este lunes, 11 parlamentarios opositores presentaron la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, quien dejó el gobierno luego de que se diera a conocer el error de cálculo que produjo un alza en las cuentas de la luz.

Ahora, tras sorteo, los parlamentarios escogidos para la comisión revisadora de la acusación constitucional fueron Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA).