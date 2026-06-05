CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Nicolás Calderón de EY: “la carga financiera que van a tener las empresas por no hacerse cargo de los riesgos climáticos va a ser muy alta”

    El experto abordó los desafíos que enfrentan las empresas para avanzar hacia modelos de negocio sostenibles, destacando la gestión de riesgos climáticos, el acceso a financiamiento y la adaptación, claves para la competitividad.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Nicolás Calderón, socio adjunto de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de la consultora EY

    Con el cambio climático que genera impactos cada vez más visibles sobre la economía y los territorios, la sostenibilidad se está transformando en un tema estratégico para las empresas. Así lo planteó el socio adjunto de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, Nicolás Calderón, durante una entrevista en Hub Sustentabilidad de Radio Duna, donde analizó las principales conclusiones del Sustainability Summit LATAM 2026, realizado por primera vez en Chile.

    Según explicó, uno de los cambios más relevantes que está pasando hoy es la incorporación de los riesgos climáticos en las decisiones de inversión y financiamiento. “En términos de cambio climático, hoy día los riesgos de los que hay que hacerse cargo, las empresas tienen que empezar a mirarlos porque ya le están afectando su estado financiero incluso”, afirmó.

    Durante el encuentro organizado por EY, representantes del sector financiero aseguraron que los criterios ambientales están ganando peso al momento de evaluar proyectos de largo plazo. “Cuando quieran lanzar un crédito para una inversión que va a durar entre 10 y 15 años, ya no solamente están mirando los estados financieros, sino que también están viendo cómo las empresas se están haciendo cargo de los riesgos físicos del cambio climático”, señaló Calderón.

    A esto le suma el desafío de medir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor. Aunque muchas empresas han avanzado en sus emisiones directas, el experto sostuvo que el principal reto sigue siendo el alcance 3, relacionado con proveedores y cadenas de suministro, del cual las empresas se subieron a un carro lleno de ambición, y al que han tenido que ir poniendo freno.

    De las promesas corporativas a la implementación

    Consultado sobre las metas de carbono neutralidad que muchas empresas adoptaron durante los últimos años, Calderón reconoció que su implementación ha sido más compleja de lo esperado. “Una cosa es declararlo y otra cosa es hacerlo. Las empresas se dieron cuenta de que no era una tarea fácil, que requería mucha inversión, mucho esfuerzo desde el punto de vista del recurso humano y metodologías más claras”, indicó.

    Según comentaba durante la entrevista, esto explica por qué muchas organizaciones han debido replantear plazos y estrategias, buscando compatibilizar los objetivos ambientales con la sostenibilidad económica de sus operaciones.

    A pesar de eso, advirtió que postergar la acción puede resultar aún más costoso. “Mi impresión es que la carga financiera que van a tener las empresas por no hacerse cargo, al menos de los riesgos de transición o de los riesgos físicos del cambio climático, va a ser muy, muy alta”, sostuvo Calderón.

    En el Día Mundial del Medio Ambiente, el experto terminó diciendo que las empresas deben avanzar hacia una gestión más integrada de los riesgos ambientales, considerando que aspectos como la adaptación climática, la biodiversidad y la resiliencia operativa serán cada vez más determinantes para mantener su competitividad y acceso a financiamiento en los próximos años.

    Revisa la entrevista completa aquí:

    Más sobre:Hub SustentabilidadRadio DunaEYRiesgos climáticosmedio ambienteadaptacióndía del medio ambientehubs-lttransición energética

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Albania: la indignación ante los proyectos inmobiliarios de la familia Trump se convierte en movilización política

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos
    Chile

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    La belleza de la duda
    Negocios

    La belleza de la duda

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam
    El Deportivo

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión
    Mundo

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    La ONU alerta del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia