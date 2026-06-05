Nicolás Calderón de EY: “la carga financiera que van a tener las empresas por no hacerse cargo de los riesgos climáticos va a ser muy alta”

Con el cambio climático que genera impactos cada vez más visibles sobre la economía y los territorios, la sostenibilidad se está transformando en un tema estratégico para las empresas. Así lo planteó el socio adjunto de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, Nicolás Calderón, durante una entrevista en Hub Sustentabilidad de Radio Duna, donde analizó las principales conclusiones del Sustainability Summit LATAM 2026, realizado por primera vez en Chile.

Según explicó, uno de los cambios más relevantes que está pasando hoy es la incorporación de los riesgos climáticos en las decisiones de inversión y financiamiento. “En términos de cambio climático, hoy día los riesgos de los que hay que hacerse cargo, las empresas tienen que empezar a mirarlos porque ya le están afectando su estado financiero incluso”, afirmó.

Durante el encuentro organizado por EY, representantes del sector financiero aseguraron que los criterios ambientales están ganando peso al momento de evaluar proyectos de largo plazo. “Cuando quieran lanzar un crédito para una inversión que va a durar entre 10 y 15 años, ya no solamente están mirando los estados financieros, sino que también están viendo cómo las empresas se están haciendo cargo de los riesgos físicos del cambio climático”, señaló Calderón.

A esto le suma el desafío de medir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor. Aunque muchas empresas han avanzado en sus emisiones directas, el experto sostuvo que el principal reto sigue siendo el alcance 3, relacionado con proveedores y cadenas de suministro, del cual las empresas se subieron a un carro lleno de ambición, y al que han tenido que ir poniendo freno.

De las promesas corporativas a la implementación

Consultado sobre las metas de carbono neutralidad que muchas empresas adoptaron durante los últimos años, Calderón reconoció que su implementación ha sido más compleja de lo esperado. “Una cosa es declararlo y otra cosa es hacerlo. Las empresas se dieron cuenta de que no era una tarea fácil, que requería mucha inversión, mucho esfuerzo desde el punto de vista del recurso humano y metodologías más claras”, indicó.

Según comentaba durante la entrevista, esto explica por qué muchas organizaciones han debido replantear plazos y estrategias, buscando compatibilizar los objetivos ambientales con la sostenibilidad económica de sus operaciones.

A pesar de eso, advirtió que postergar la acción puede resultar aún más costoso. “Mi impresión es que la carga financiera que van a tener las empresas por no hacerse cargo, al menos de los riesgos de transición o de los riesgos físicos del cambio climático, va a ser muy, muy alta”, sostuvo Calderón.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el experto terminó diciendo que las empresas deben avanzar hacia una gestión más integrada de los riesgos ambientales, considerando que aspectos como la adaptación climática, la biodiversidad y la resiliencia operativa serán cada vez más determinantes para mantener su competitividad y acceso a financiamiento en los próximos años.

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