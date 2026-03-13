Pablo Ortúzar: “Ausencia de Bachelet a investidura de Kast sepulta por completo su candidatura”
"La obligación de apoyar la candidatura de (Michelle) Bachelet cuando no es capaz de venir a la investidura, es nula", afirmó el antropólogo en el programa de streaming de La Tercera. Según el también columnista, Kast "puede quedarse callado" para que "el tema se apague". Ortúzar, además, planteó que "el gobierno salió con la cola entre las piernas" y acusó que la actual oposición "es bien sobrereactiva, dispuesta a quemar la pradera. "Si no hay bencina y los ven tirando fósforos, van a quedar mal ellos", agregó.
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