Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Parada Militar 2025: así fue el paso de los F-16 y el escalón aéreo de la Fuerza Aérea de Chile
Los aviones supersónicos F-16 juntos a otras aeronaves de la Fuerza Aérea, sobrevolaron la elipse del Parque O’Higgins durante la Parada Militar 2025.
Por
Pablo Gándara
19 SEPTIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Parada militar
f-16
Ejército de Chile
Paracaidistas
Carabineros
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 7 min
Preocupación azul: Marcelo Díaz enciende las alarmas en la U de cara a la revancha frente a Alianza Lima
hace 10 min
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar
hace 13 min
Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias
hace 37 min
Quién es Alejandro Ciuffardi, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2025
12:44
Comisión Europea propone decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia
12:41
Con espectacular show aéreo paracaidistas aterrizan en elipse del Parque O´Higgins dando inicio a la Parada Militar
Servicios
Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias
A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming
Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre
Chile
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar
Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias
Quién es Alejandro Ciuffardi, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2025
Negocios
Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls
Elecmetal y china Longteng Special Steel preparan apertura de planta de bolas de molienda en Indonesia
En dos años y medio impuesto al lujo recauda menos de la mitad de lo que se estimó anualmente en proyecto original
Tendencias
Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago
Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características
El Deportivo
Preocupación azul: Marcelo Díaz enciende las alarmas en la U de cara a la revancha frente a Alianza Lima
“Sería un orgullo”: Gabriel Suazo confiesa su ilusión de ver a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja
A un triunfo del top 100: Alejandro Tabilo vence al 30 del mundo y se mete en los cuartos de final del ATP de Chengdú
Finde
Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil
Cultura y entretención
“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel
Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy
Los mejores libros chilenos del siglo XXI
Mundo
Comisión Europea propone decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia
EE.UU. despliega cazas F-35B en Puerto Rico en medio de las tensiones con Venezuela
Israel anuncia ofensiva “sin precedentes” en Gaza: muertos desde el inicio de la incursión terrestre rozan los 2 mil
Paula
Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.