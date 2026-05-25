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    Parapentista vive dramático momento tras ser impactada por una avioneta en pleno vuelo

    La mujer de 44 años logró sobrevivir al accidente, luego que la aeronave, un Cessna 172, atravesara su parapente destruyéndose casi por completo, y dejando caer sin control durante varios segundos a la deportista. Tras los segundos de terror, la mujer alcanzó a activar su paracaídas de emergencia logrando aterrizar entre los matorrales. La policía rescató a la mujer, quienes además confirmaron que solo había sufrido heridas leves.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Accidente aéreoParapentistasParacaída

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