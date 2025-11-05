“Permiso, voy a seguir con mi agenda”: así fue la reacción de Jara a la canción de trap de Matthei

El nuevo registro de la abanderada de Chile Vamos que dice “No soy Kast, no soy Jara”, desató la molestia de Republicanos, y quien lideró las críticas fue el mismo José Antonio Kast.

“Primero decir que la canción es mala, que se metan al disco Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos (...). Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto a 11 días. Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”, dijo el candidato en una entrevista con Radio Universo tras ser consultado por el tema.

Por otro lado Jeannette Jara también se refirió al polémico video. En un punto de prensa lo vio por un par de segundos, y solo dijo: “permiso, voy a seguir con mi agenda”.