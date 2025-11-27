La emoción de Boric al ver a su pareja y a su hija en medio de una actividad presidencial
En la ceremonia de término de obras del nuevo CESFAM 18 de Septiembre, ubicado en Punta Arenas, el Presidente Boric se encontraba dirigiendo unas palabras a los presentes, cuando en el público notó la presencia de su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta Boric.
“Estoy viendo a mi compañera acá, no había cachado que estaba…”, dijo evidentemente sorprendido en medio del discurso, que se da en el marco de una gira en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Desde el lunes pasado, el mandatario se encuentra por la zona austral en una visita que tiene foco en materia de infraestructura, y debería retornar hoy a Santiago.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.