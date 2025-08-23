SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

¿Qué alimentos podemos comer para combatir la hipertensión?

La hipertensión arterial es una patología que afecta a una de cada tres personas en el mundo según la OMS, e incluye la prescripción de medicamentos, pero también se puede combatir con la dieta DASH. Acá te lo contamos.

Patricio LazcanoPor 
Patricio Lazcano

Se trata de una enfermedad silenciosa, pero que al avanzar puede llegar a dañar órganos como el corazón, el cerebro o los riñones.

El tratamiento de la hipertensión incluye la prescripción de medicamentos llamados betabloqueadores.

Sin embargo, existe otra forma de combatir esta dolencia: la dieta DASH, sigla en inglés del concepto “Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión”.

Este plan de nutrición tiene un alto contenido de potasio, calcio y magnesio, minerales que ayudan a disminuir la presión arterial.

La dieta contrarresta la acción del sodio, uno de los principales componentes que agravan la hipertensión, ya que ayudan en la relajación de los vasos sanguíneos.

Incluye alimentos como frutas, verduras, granos integrales, lácteos bajos en grasa, pescado, aves, legumbres, nueces y semillas, y grasas saludables.

Además, la dieta DASH recomienda la disminución del consumo de carnes rojas, grasas saturadas, azúcar y especialmente sal: lo ideal es no incluir más de 5 gramos al día.

Varios estudios muestran que esta dieta puede bajar la presión después de dos semanas, y su efecto se potencia si se combina con la práctica regular de ejercicio moderado.

Así que ya los sabe: si tiene la presión alta, no lleve el salero a la mesa, e intente seguir la dieta DASH

Más sobre:SaludCienciaHipertensiónOMS

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detallan detención de dos sujetos tras atentado contra base militar en Cali, Colombia

Humorista ‘Willy Sabor’ sufre asalto en Cerro Navia: iba con un amigo a concretar una venta online

Eutanasia: Descifra analiza las razones del amplio apoyo a la muerte asistida

Detienen a once personas que se dedicarían al tráfico de drogas en La Pintana

Estados Unidos: Despiden al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

La U contrata a un estudio de abogados en Argentina y lanza duro recado: “Nuestros hinchas siguen siendo maltratados”

Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Humorista ‘Willy Sabor’ sufre asalto en Cerro Navia: iba con un amigo a concretar una venta online
Chile

Humorista ‘Willy Sabor’ sufre asalto en Cerro Navia: iba con un amigo a concretar una venta online

Detienen a once personas que se dedicarían al tráfico de drogas en La Pintana

Choque múltiple y encerrona se desarrollan casi paralelos en Cerrillos: Carabineros logró detener a dos sujetos

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”
Negocios

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región
Tendencias

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

La U contrata a un estudio de abogados en Argentina y lanza duro recado: “Nuestros hinchas siguen siendo maltratados”
El Deportivo

La U contrata a un estudio de abogados en Argentina y lanza duro recado: “Nuestros hinchas siguen siendo maltratados”

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”

Los dramáticos testimonios de tres hinchas de la U presentes en Avellaneda: “Fue una masacre, no había seguridad”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Detallan detención de dos sujetos tras atentado contra base militar en Cali, Colombia
Mundo

Detallan detención de dos sujetos tras atentado contra base militar en Cali, Colombia

Estados Unidos: Despiden al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Maduro y el Cartel de los Soles, el nuevo objetivo de Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo