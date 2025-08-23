¿Qué alimentos podemos comer para combatir la hipertensión?

Se trata de una enfermedad silenciosa, pero que al avanzar puede llegar a dañar órganos como el corazón, el cerebro o los riñones.

El tratamiento de la hipertensión incluye la prescripción de medicamentos llamados betabloqueadores.

Sin embargo, existe otra forma de combatir esta dolencia: la dieta DASH, sigla en inglés del concepto “Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión”.

Este plan de nutrición tiene un alto contenido de potasio, calcio y magnesio, minerales que ayudan a disminuir la presión arterial.

La dieta contrarresta la acción del sodio, uno de los principales componentes que agravan la hipertensión, ya que ayudan en la relajación de los vasos sanguíneos.

Incluye alimentos como frutas, verduras, granos integrales, lácteos bajos en grasa, pescado, aves, legumbres, nueces y semillas, y grasas saludables.

Además, la dieta DASH recomienda la disminución del consumo de carnes rojas, grasas saturadas, azúcar y especialmente sal: lo ideal es no incluir más de 5 gramos al día.

Varios estudios muestran que esta dieta puede bajar la presión después de dos semanas, y su efecto se potencia si se combina con la práctica regular de ejercicio moderado.

Así que ya los sabe: si tiene la presión alta, no lleve el salero a la mesa, e intente seguir la dieta DASH