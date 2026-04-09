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    ¿Que hay detrás del flamante regreso de Rush a Chile?

    Lo que parecía imposible, finalmente sucedió. La banda se presentará en el estadio Bicentenario de La Florida el próximo 17 de enero de 2027 con su Fifty Something Tour. Acá te lo contamos

    Por 
    Pablo Retamal y Pablo Gándara
    Más sobre:RushRush viene a ChileGeddy Lee

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