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¿Qué tan cerca están Estados Unidos e Irán de llegar finalmente a un acuerdo?
La prensa estadounidense reveló la existencia de un memorando de una página que Estados Unidos espera que Irán responda en 48 horas para así seguir adelante en las conversaciones de paz.
Por
Paula Morales
6 MAYO 2026
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