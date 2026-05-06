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    ¿Qué tan cerca están Estados Unidos e Irán de llegar finalmente a un acuerdo?

    La prensa estadounidense reveló la existencia de un memorando de una página que Estados Unidos espera que Irán responda en 48 horas para así seguir adelante en las conversaciones de paz.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:LT ExplicaMundoGuerra en Medio OrienteIránEE.UU.

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