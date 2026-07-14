“Quiero vomitar”: influencer mexicano destroza en su reseña el completo chileno

En su visita a Santiago de Chile, Arturo Lemmen visitó la Fuente Alemana, donde pidió dos típicas preparaciones del tradicional sándwich Chileno: un italiano y luego un completo.

“Aquí tenemos el platillo nacional de Chile con un putero de mayonesa, no voy a decir nada antes de probarlo, pero es grotesco. Además que tiene un chingo de guacamole y tomate y la salchicha se ve como guerita”, comentó.