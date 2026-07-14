“Quiero vomitar”: influencer mexicano destroza en su reseña el completo chileno
El popular creador de contenidos El Arturito, le fue imposible terminar de comer los completos que le sirvieron en un conocido restaurante nacional.
En su visita a Santiago de Chile, Arturo Lemmen visitó la Fuente Alemana, donde pidió dos típicas preparaciones del tradicional sándwich Chileno: un italiano y luego un completo.
“Aquí tenemos el platillo nacional de Chile con un putero de mayonesa, no voy a decir nada antes de probarlo, pero es grotesco. Además que tiene un chingo de guacamole y tomate y la salchicha se ve como guerita”, comentó.
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