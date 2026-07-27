Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
LT Educa
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
LT Educa
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Radar LT | Investigación de alto impacto para la transformación de Chile
En el capítulo de hoy conversaremos con María Angélica Fellenberg, vicerrectora de postgrado UC, sobre el proyecto "Avanza UC", que abre sus postulaciones para proyectos de investigación.
Por
Paula Morales
27 JULIO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Radar LT
Ciencia
Investigación
UC
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 33 min
“No supe calibrar mi rol humorístico”: Ítalo Omegna ofrece disculpas por comentarios sobre abuso infantil y niños con TEA
22:59
Investigan hallazgo de cuerpo calcinado de mujer en sitio eriazo de Vicuña
22:50
Metro confirma que Línea 5 operará parcialmente este martes: revisa las estaciones que estarán funcionando
22:45
“Petición formal de Colo Colo”: Milad revela que ANFP evaluará excepción con Vozinha para uso de su apodo en la camiseta
22:40
Suspenden las clases en establecimientos de cuatro comunas de Los Ríos por efectos del sistema frontal
22:25
Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”
Servicios
Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?
Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
Las comunas con suspensión de clases durante este martes
¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre
Chile
“No supe calibrar mi rol humorístico”: Ítalo Omegna ofrece disculpas por comentarios sobre abuso infantil y niños con TEA
Investigan hallazgo de cuerpo calcinado de mujer en sitio eriazo de Vicuña
Metro confirma que Línea 5 operará parcialmente este martes: revisa las estaciones que estarán funcionando
Negocios
Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años
Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”
Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad
Tendencias
Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora
Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
El Deportivo
“Petición formal de Colo Colo”: Milad revela que ANFP evaluará excepción con Vozinha para uso de su apodo en la camiseta
¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16
“Conectados con las formas en que las personas se relacionan con el deporte”: marca británica inicia expansión en Chile
Tecnología
Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
IA Agéntica: la energía del siglo XXI
Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
Cultura y entretención
Faith No More regresa a los escenarios tras una década
Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena
Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”
Mundo
Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía
Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”
Paula
La reivindicación de los psicofármacos
El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.