SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Radar LT | Investigación de alto impacto para la transformación de Chile

    En el capítulo de hoy conversaremos con María Angélica Fellenberg, vicerrectora de postgrado UC, sobre el proyecto "Avanza UC", que abre sus postulaciones para proyectos de investigación.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTCienciaInvestigaciónUC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No supe calibrar mi rol humorístico”: Ítalo Omegna ofrece disculpas por comentarios sobre abuso infantil y niños con TEA

    Investigan hallazgo de cuerpo calcinado de mujer en sitio eriazo de Vicuña

    Metro confirma que Línea 5 operará parcialmente este martes: revisa las estaciones que estarán funcionando

    “Petición formal de Colo Colo”: Milad revela que ANFP evaluará excepción con Vozinha para uso de su apodo en la camiseta

    Suspenden las clases en establecimientos de cuatro comunas de Los Ríos por efectos del sistema frontal

    Camilla Vallejo reaparece y fustiga al gobierno de Kast: “La promesa de seguridad fue una gran estafa”

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    “No supe calibrar mi rol humorístico”: Ítalo Omegna ofrece disculpas por comentarios sobre abuso infantil y niños con TEA
    Chile

    “No supe calibrar mi rol humorístico”: Ítalo Omegna ofrece disculpas por comentarios sobre abuso infantil y niños con TEA

    Investigan hallazgo de cuerpo calcinado de mujer en sitio eriazo de Vicuña

    Metro confirma que Línea 5 operará parcialmente este martes: revisa las estaciones que estarán funcionando

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años
    Negocios

    Gobierno prevé que la gran minería privada pagará en 2026 el mayor monto por impuestos de su historia, y Codelco el mejor en cinco años

    Autor de la curva de Laffer arenga al oficialismo a impulsar la economía: “Hagamos de Chile un ejemplo”

    Análisis del OCEC-UDP muestra que la TPM actual se ubica en niveles restrictivos en relación a la inflación y la actividad

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    “Petición formal de Colo Colo”: Milad revela que ANFP evaluará excepción con Vozinha para uso de su apodo en la camiseta
    El Deportivo

    “Petición formal de Colo Colo”: Milad revela que ANFP evaluará excepción con Vozinha para uso de su apodo en la camiseta

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 16

    “Conectados con las formas en que las personas se relacionan con el deporte”: marca británica inicia expansión en Chile

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad