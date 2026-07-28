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Radar LT | Startup busca pesquisar cuanto gasta, promete y cumple el Estado, Parlamento y Municipios
En el capítulo de hoy conversaremos con Nicole Winkler, cofundadora de Tuwün Lab, un espacio que busca trasparentas los gastos de las distintas entidades del país.
Por
Paula Morales
28 JULIO 2026
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