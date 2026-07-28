El Niño desafiará a la nueva derecha andina

Keiko Fujimori junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inspeccionan las labores de limpieza en el río Rímac, como parte de las medidas preventivas desplegadas por la Municipalidad ante la alerta por el fenómeno de El Niño. Foto: Agencia Andina

Por Jorge Morel Salman, director ejecutivo e investigador senior del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Andrea Mejía del IEP contribuyó a esta nota. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Este año, El Niño, potencialmente el peor jamás registrado, será un desafío en toda América Latina. Pero supondrá un riesgo especial para dos presidentes de derecha que ganaron por estrechos márgenes y que asumen el cargo justo cuando el fenómeno empieza a hacer mella.

Cerca de la ciudad de Paita, en el norte de Perú, las temperaturas del agua ya eran sorprendentemente 7,9 grados Celsius por encima del promedio en junio. Las agencias climáticas de Perú esperan que El Niño de este año sea especialmente fuerte desde noviembre hasta marzo próximo, previendo inundaciones en el norte, sequías en el sur y calor perturbador en la costa.

En Colombia, un país donde la energía hidroeléctrica suministra más de dos tercios de la generación eléctrica, los meteorólogos predicen sequías que agotarán los embalses y amenazarán el sistema eléctrico. Esto plantea el espectro de racionamiento y apagones, como los continuos apagones que sacudieron a Ecuador en 2024.

Estos desafíos recibirán a los nuevos gobiernos en ambos países. Keiko Fujimori asumió el cargo este 28 de julio y Abelardo De La Espriella lo hará el 7 de agosto. Si la mayoría de los modelos de El Niño son correctos, es probable que en los primeros seis meses de mandato de los dos presidentes se produzcan intensos fenómenos climáticos. La forma en que se preparen y reaccionen ante estas perturbaciones podría definir su suerte política durante el próximo año, especialmente teniendo en cuenta sus estrechos márgenes de victoria.

Una gama de amenazas

Fujimori comienza su mandato con una clase empresarial peruana optimista, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de junio del banco central. Muchos esperan un crecimiento del PIB superior al 4%, pero esas esperanzas podrían verse frustradas por El Niño.

El Banco Central de Reserva del Perú, como se conoce al banco central, estima que El Niño podría restar casi un punto porcentual completo (0,9%) al crecimiento del PIB en 2027, mientras que el Instituto Peruano de Economía proyecta el impacto en 0,8%. Las altas temperaturas del océano ya han perturbado las cosechas de los principales cultivos de exportación, incluidos mangos, arándanos y paltas. A principios de marzo habían destruido unas 6.000 hectáreas de frutales en el norte del país y también han perjudicado a la industria pesquera. La Cámara de Comercio de Lima ha estimado que El Niño podría generar pérdidas potenciales de más de 80 millones de dólares por día en siete regiones expuestas a finales de este año.

Estos efectos actuales son obra de “El Niño costero”, que se espera que se superponga con El Niño oceánico más amplio a finales de este año. Si juntos se vuelven severos, dañarían la infraestructura que sostiene el comercio interno e internacional de Perú.

Las empresas tendrían que lidiar con activos dañados, envíos retrasados ​​y mayores costos de transporte, mientras que la economía en general absorbería una menor producción y exportaciones, un aumento de los precios de los alimentos y un gasto público adicional en respuestas de emergencia. Además, una grave sequía en el sur (un riesgo que ha recibido menos atención por parte de las autoridades) podría inflar aún más los precios de los alimentos.

El Niño de 2017 dejó varias ciudades bajo el agua y, todos estos años después, el norte de Perú sigue siendo igual de vulnerable a las inundaciones porque los esfuerzos de recuperación se han visto afectados por retrasos, una supervisión deficiente e irregularidades. La Contraloría General informó en 2023 que 120 proyectos de reconstrucción que representaban más de 900 millones de dólares en inversión estaban estancados en todo el país, mientras que una revisión separada en Piura identificó a 131 funcionarios con posible responsabilidad penal, civil y administrativa por irregularidades.

En el sur, la sequía crearía menos demanda para la reconstrucción que para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro de alimentos y agua, problemas que serían difíciles de abordar rápidamente para un nuevo gobierno.

Todo esto podría obstaculizar el crecimiento durante los primeros dos años de Fujimori en el cargo. Pondrá a prueba su mandato relativamente débil; ganó la segunda vuelta presidencial de junio por menos de tres décimas de punto sobre su rival de izquierda. Para complicar las cosas, Fujimori gobernará con un Congreso fragmentado, precisamente cuando la gestión de desastres exige rapidez.

Los riesgos de Colombia

El Niño amenaza a Colombia con una sequía que podría alterar las plantas hidroeléctricas y representar un grave desafío para el presidente electo De La Espriella. También ganó su elección por estrecho margen sobre un oponente de izquierda y enfrentará una profunda polarización y una legislatura dividida.

Las condiciones de El Niño ya están presentes y los modelos climáticos asignan un 99% de probabilidad de que persistan hasta septiembre y un 63% de probabilidad de que se intensifiquen de noviembre a enero. El racionamiento de electricidad y los apagones que amenazan impondrían costos visibles inmediatos a los hogares y las empresas, al tiempo que pondrían de relieve fallas de planificación y gestión de infraestructura.

La agencia meteorológica del gobierno advierte que la reducción de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas también podrían restringir el suministro de agua potable, dañar los cultivos y el ganado, aumentar los incendios forestales y empeorar los riesgos para la salud relacionados con la calidad del aire, el calor y los mosquitos. Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente designado, Fabio Arjona, ha indicado que la administración permitirá el fracking de forma limitada. Si se materializa un estrés hídrico agudo, esa posición podría convertirse en un punto de tensión política adicional.

Los riesgos son especialmente altos para Colombia porque su situación macroeconómica es más delicada que la de Perú. Habiendo perdido su grado de inversión en 2021, Colombia tiene poco espacio para endeudarse con crédito barato, mientras que Perú ha mantenido el grado de inversión a pesar de sus altibajos.

Un problema paralelo

Es probable que la corrupción presente otro flanco abierto para los nuevos presidentes. Los desastres naturales pueden desencadenar compras de emergencia, reasignaciones presupuestarias y programas acelerados de endeudamiento, contratación y reconstrucción que son especialmente vulnerables a la corrupción y el fraude.

Y el simple clientelismo tiene su propia lógica tentadora. Los fondos pueden destinarse a distritos electoralmente valiosos, los aliados pueden recibir recursos y las iniciativas públicas pueden presentarse como favores personales otorgados por el presidente.

Después del devastador El Niño de 1997-1998, el padre de Keiko, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se colocó en el centro de la respuesta del gobierno a través de visitas y entregas de ayuda muy publicitadas. Las encuestas inicialmente mostraron que su aprobación aumentó de tres a cuatro puntos, pero a medida que las inundaciones se intensificaron y los fracasos del enfoque altamente centralizado y personalizado del gobierno hacia la ayuda se hicieron más evidentes, la percepción pública en las áreas afectadas se deterioró. Hoy en día, dados los frágiles mandatos de Keiko Fujimori y De La Espriella, las respuestas organizadas en torno a la visibilidad personal y el clientelismo podrían resultar contraproducentes aún más agudamente.

Los esfuerzos de reconstrucción pueden ser una bendición para los gobiernos si se percibe que tienen un buen desempeño o una fuente de popularidad que se erosiona rápidamente. Para ambos presidentes, habrá mucho en juego. La forma en que afronten los desafíos climáticos de sus primeros meses en el cargo podría tener efectos políticos y económicos que duren años.