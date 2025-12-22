Inicio
Rayo impacta al Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo
El coloso de Dubai, de 828 metros de altura, está equipado con avanzados sistemas de pararrayos para canalizar la energía de un fenómeno natural como este.
Por
Sebastián García
22 DICIEMBRE 2025
Más sobre:
Rayo
fenómeno natural
