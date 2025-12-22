SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Rayo impacta al Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo

    El coloso de Dubai, de 828 metros de altura, está equipado con avanzados sistemas de pararrayos para canalizar la energía de un fenómeno natural como este.

    Por 
    Sebastián García
    Más sobre:Rayofenómeno natural

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”

    Encuentro Red·Activa analiza las perspectivas y proyecciones del empleo femenino en Chile para una ruta común

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Servicios

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión
    Chile

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año
    Negocios

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año

    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas
    Tendencias

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”
    El Deportivo

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein
    Mundo

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Pedro Sánchez nombra nueva ministra de Educación y portavoz de gobierno tras derrota del PSOE en Extremadura

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar