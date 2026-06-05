Rectora UTEM por Registro de Vándalos: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán Santis, afirmó que la posibilidad de que se pierda el beneficio universitario "no va en la línea de la discusión correcta" porque "la gratuidad es un derecho". Revisa en el video su perspectiva, además, de los ajustes que el gobierno busca implementar en educación.
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