Remo vikingo: el viral festejo de los hinchas de Noruega ante Irak en el Mundial 2026
Al ritmo de un bombo que marcaba la velocidad de la “embarcación”, la tribuna noruega se balanceaba al unísono.
Noruega volvió a un Mundial después de 28 años y ganó con un valioso triunfo 4-1 ante Irak: solo tardó 43 minutos en anotar su primer doblete.
Sin embargo, lo llamativo radicó en el comportamiento de sus aficionados. Honrando a sus raíces vikingas, miles de fanáticos llegaron al estadio Boston vestidos con cascos con cuernos, pieles sintéticas y rostros pintados con motivos rúnicos.
El ritual del remo, ejecutado de manera masiva y coordinada por personas en las gradas, se convirtió rápidamente en la postal de la jornada.
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