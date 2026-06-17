Remo vikingo: el viral festejo de los hinchas de Noruega ante Irak en el Mundial 2026

Noruega volvió a un Mundial después de 28 años y ganó con un valioso triunfo 4-1 ante Irak: solo tardó 43 minutos en anotar su primer doblete.

Sin embargo, lo llamativo radicó en el comportamiento de sus aficionados. Honrando a sus raíces vikingas, miles de fanáticos llegaron al estadio Boston vestidos con cascos con cuernos, pieles sintéticas y rostros pintados con motivos rúnicos.

El ritual del remo, ejecutado de manera masiva y coordinada por personas en las gradas, se convirtió rápidamente en la postal de la jornada.