Reo se fugó mientras dictaban su sentencia en el tribunal de Colina: lleva tres horas prófugo
El incidente ocurrió en pleno procedimiento judicial, cuando dos internos intentaron fugarse desde el Juzgado de Garantía de Colina. Uno de ellos, permanece prófugo.
Según información preliminar, el sujeto que huyó tiene 19 años, mientras que el otro es un menor de edad.
La fiscalía había pedido la medida cautelar de prisión preventiva, momento en que escaparon.
