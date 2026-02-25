SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Reo se fugó mientras dictaban su sentencia en el tribunal de Colina: lleva tres horas prófugo

    El incidente ocurrió en pleno procedimiento judicial, cuando dos internos intentaron fugarse desde el Juzgado de Garantía de Colina. Uno de ellos, permanece prófugo.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según información preliminar, el sujeto que huyó tiene 19 años, mientras que el otro es un menor de edad.

    La fiscalía había pedido la medida cautelar de prisión preventiva, momento en que escaparon.

    Más sobre:NacionalColinaReoJuzgado de Garantía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League

    Así fue el encuentro entre Vallejo y Sedini en la última bilateral entre ministros salientes y entrantes

    Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dos salas de cine, laboratorios de restauración y talleres: presentan concesión para la construcción de nueva Cineteca Nacional

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Galatasaray por la Champions League

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea
    Chile

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dos salas de cine, laboratorios de restauración y talleres: presentan concesión para la construcción de nueva Cineteca Nacional

    Telefónica en Chile cierra 2025 con pérdidas que superan una vez más los US$ 400 millones
    Negocios

    Telefónica en Chile cierra 2025 con pérdidas que superan una vez más los US$ 400 millones

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League

    Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

    Margarita Masías, la mejor sudamericana en Sevilla: “El maratón asusta, pero ahora sé que puedo correr mucho más rápido”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    A fondo con Emanuel Noir de Ke Personajes: “Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos”

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”
    Mundo

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva