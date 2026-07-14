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    Revelan video del momento exacto del accidente del bus RED que dejó siete fallecidos

    El fatal hecho ocurrió pasadas las 5.00 de la madrugada, cuando Carabineros intentó fiscalizar a un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Los sujetos, al percatarse de la presencia policial, escaparon en una camioneta del lugar, siendo perseguido por Carabineros. Tal como se puede ver en el registro de la cámara de seguridad, el vehículo llegó a un semáforo y cruzó con luz roja, lo que provocó la colisión con un bus de RED.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Accidente bus redChoque bus REDIncendio bus RED

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