Robot salvó a una anciana con discapacidad en pleno bombardeo ruso

Sin muchas esperanzas de poder sobrevivir, la mujer fue vista caminando en medio de los cuerpos de sus vecinos y el intenso ataque de proyectiles en la ciudad de Lyman, un nudo ferroviario en el norte de la región de Donetsk, en Ucrania.

Las cámaras de los drones dan cuenta de como la anciana intenta caminar con mucha dificultad para escapar del violento ataque, mientras los soldados del pelotón de sistemas terrestres no tripulados “Cerberus”, activan un operativo para ir a rescatarla.

Para no sorprender y asustar a la mujer, cubrieron el robot terrestre con una manta y un mensaje que decía lo siguiente: “¡Abuelita, siéntate!“.

Tras cuatro horas, los operadores guiaron al aparato mientras intentaban “dar fuerzas a la anciana” a través de los sistemas de vigilancia.

Finalmente, y como se puede constatar en las imágenes, los soldados lograron ayudar a subir al vehículo a la anciana para trasladarla a un lugar seguro.

Según The Telegraph, la mujer de la tercera edad, había vivido en ese lugar durante 53 años antes de que fuera totalmente destruido.