Rodrigo Álvarez y aterrizaje del gobierno: “Hubo errores en cómo se planificó el partido en los primeros minutos”
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exministro y exdiputado -quien fue uno de los colaboradores más cercanos del actual Presidente José Antonio Kast- abordó los "problemas de diseño" que, a su juicio, ha evidenciado el Ejecutivo en sus tres primeros meses y la decisión del Mandatario de no sumarlo al gobierno. También, apoyó el trabajo que ha realizado el ministro Jorge Quiroz en Hacienda. "Lo ha hecho muy bien enfrentando circunstancias que eran muy distintas a la esperada", dijo. Revisa la entrevista completa en el video.
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