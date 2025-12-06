VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Sabes cómo puedes controlar esos incontenibles atracones de comida?

    Un grupo de investigadores descubrió que un medicamento podría suprimir las señales de antojo de comida en el “centro de recompensa” del cerebro.

    Patricio LazcanoPor 
    Patricio Lazcano

    Un equipo científico que se encontraba monitoreando la actividad cerebral de un paciente con un grave problema de atracones de comida, descubrió que un medicamento para bajar de peso podría tener efectos directos en el cerebro y así frenar el impulso.

    El fármaco contiene tirzepatida, la cual ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre al aumentar la liberación de insulina y disminuir la producción de azúcar por parte del hígado.

    En el estudio, publicado en Nature Medicine, se implantaron pequeños electrodos en el centro de recompensa del cerebro, o núcleo accumbens, a 4 pacientes, de los cuales solo uno tomaba tirzepatida.

    Durante los primeros meses de monitorización, el paciente que tomaba el medicamento, no mostró preocupación por la comida y sus señales de antojo de alimentos en el núcleo accumbens permanecieron inactivas.

    Así, investigadores sugieren que la tirzepatida es la responsable de la desaparición de los atracones de comida.

