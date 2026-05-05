Skoda se luce con bocetos del Epiq, su nuevo buque insignia

La cuenta regresiva para la presentación del Skoda Epiq avanza a pasos agigantados. Y la marca checa quiera seguir generando expectativas sobre su modelo clave para su electrificación. Este SUV compacto 100% eléctrico no solo apunta a ser el más accesible de la marca, sino también el primero en incorporar plenamente el nuevo lenguaje de diseño interior Modern Solid.

El enfoque del habitáculo es claro: simplicidad, funcionalidad y una experiencia intuitiva. Desde los primeros bocetos, el Epiq apuesta por una arquitectura horizontal que reemplaza el tablero tradicional, generando una mayor sensación de amplitud y orden visual. Las líneas rectas y definidas dominan el diseño, reforzando una estética limpia que prioriza la claridad y la facilidad de uso.

Uno de los elementos centrales es la disposición estructurada de los controles, pensada para que tanto conductor como pasajeros interactúen con el vehículo de manera natural. La interfaz busca reducir distracciones, integrando funciones clave en un entorno accesible y lógico. A esto se suma una consola central flotante que incorpora carga inalámbrica, aportando comodidad y modernidad al uso diario.

El interior también pone énfasis en la practicidad. Destaca un compartimento de almacenamiento abierto que facilita el acceso a objetos cotidianos, en línea con la filosofía funcional de la marca. Además, la iluminación ambiental contribuye a crear un ambiente acogedor, reforzando la sensación de confort dentro del habitáculo.

Otro aspecto relevante es el uso de materiales sostenibles, seleccionados cuidadosamente para alinearse con la estrategia de electrificación y responsabilidad ambiental de Skoda. Este enfoque no solo responde a una tendencia global, sino que también busca ofrecer una experiencia más consciente sin comprometer la calidad percibida.

El Epiq será una pieza clave en la expansión de la gama eléctrica de la marca, formando parte de la estrategia del Grupo Volkswagen para democratizar la movilidad eléctrica en Europa. Su posicionamiento como SUV urbano de entrada lo convierte en un modelo estratégico para atraer a nuevos clientes al mundo de los vehículos eléctricos.

Con un diseño interior que combina minimalismo, tecnología y sostenibilidad, el Epiq anticipa una nueva generación de vehículos donde la simplicidad inteligente se convierte en protagonista.

La presentación global del nuevo modelo de la firma checa será el 19 de mayo, en Zurich.