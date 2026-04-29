Volkswagen estrena tecnología full hybrid sin enchufe para el Golf y T-Roc

Volkswagen avanza en su estrategia de electrificación con el desarrollo de un un sistema full hybrid que debutará en los modelos Golf y T-Roc a partir del cuarto trimestre del año. Esta tecnología busca simplificar la transición hacia la movilidad electrificada, ofreciendo una alternativa eficiente que no depende de infraestructura de carga.

El nuevo sistema combina un motor turboalimentado 1.5 TSI evo2 con dos motores eléctricos y una batería de iones de litio de 1,6 kWh, configurando un conjunto capaz de optimizar el consumo y reducir emisiones. A diferencia de los sistemas mild hybrid, esta solución permite una mayor proporción de conducción en modo eléctrico, especialmente en entornos urbanos, donde el vehículo puede desplazarse en silencio y sin emisiones directas a bajas velocidades.

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Uno de los elementos clave de este desarrollo es su módulo híbrido, que integra el motor eléctrico principal, un generador, electrónica de potencia, transmisión de una velocidad y un embrague multidisco controlado electrónicamente. Este sistema gestiona de forma automática la interacción entre el motor a combustión y los eléctricos, priorizando siempre la eficiencia.

El funcionamiento se articula en tres modos principales. En el modo eléctrico, el vehículo se desplaza exclusivamente con energía eléctrica, ideal para tráfico urbano. En el modo serial, el motor térmico actúa como generador, produciendo electricidad para alimentar el motor eléctrico y extender la autonomía. Finalmente, en el modo paralelo, ambos sistemas trabajan en conjunto, especialmente a velocidades superiores, mejorando el rendimiento y la aceleración.

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A esto se suman tres perfiles de conducción (Eco, Comfort y Sport) que permiten adaptar el comportamiento del sistema según las preferencias del conductor. Desde una máxima eficiencia energética hasta una respuesta más dinámica, el sistema ofrece versatilidad sin comprometer el confort.

Con esta nueva tecnología, Volkswagen posiciona a estos modelos como una solución intermedia entre los mild hybrid y los híbridos enchufables, reduciendo costos y complejidad, pero manteniendo un alto nivel de eficiencia. Una propuesta pensada para quienes buscan electrificación práctica y accesible en el uso diario.