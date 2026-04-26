SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¿Sabías que La casa de los espíritus estuvo a punto de no existir?

    La casa de los espíritus pudo no existir jamás. Antes que siquiera la leyera algún editor, era una mole de papel que Isabel Allende llevaba a cuestas en una bolsa de lona colgada al hombro, de la cual no se separaba jamás. Pero un día, se le perdió después de haber ido a la peluquería en Caracas, donde residía. Ahí estaba, en un basurero donde lo habían arrojado. Acá te lo contamos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Explicativos LTIsabel AllendeLa Casa de los EspíritusCulto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    RN oficia a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025

    Investigan homicidio con arma cortopunzante en casco histórico de Iquique

    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital

    Trump pide al tribunal que apruebe su salón de baile de la Casa Blanca tras ataque en la Cena de Corresponsales

    Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

    Lo que tienes que saber: Domingo 26 de abril

    RN oficia a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025
    Chile

    RN oficia a Contraloría por eventuales irregularidades en cierre presupuestario 2025

    Investigan homicidio con arma cortopunzante en casco histórico de Iquique

    Salud descarta recortes a programas y asegura que atenciones no se verán afectadas

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups
    Negocios

    Megarreforma: el mundo emprendedor valora el impulso, pero pide foco real en pymes y startups

    El estrés fiscal que acentúa la megarreforma

    Susana Jiménez: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas
    Tendencias

    Qué significa que la administración de Trump haya sacado la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas

    El matrimonio puede hacer que esta grave enfermedad reduzca sus riesgos, según un estudio

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital
    El Deportivo

    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital

    En vivo: 33 mil personas disfrutan de la fiesta del Maratón de Santiago

    “Lucero rompió el hielo” e “Hijo, tú dime qué se siente”: las burlas de la U a la UC tras ganar el Clásico Universitario

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta
    Tecnología

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    David Foenkinos: “Me hice escritor gracias a mi encuentro con la muerte”

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política
    Mundo

    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    Trump pide al tribunal que apruebe su salón de baile de la Casa Blanca tras ataque en la Cena de Corresponsales

    Lo que se sabe de Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido