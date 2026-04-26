¿Sabías que La casa de los espíritus estuvo a punto de no existir?
La casa de los espíritus pudo no existir jamás. Antes que siquiera la leyera algún editor, era una mole de papel que Isabel Allende llevaba a cuestas en una bolsa de lona colgada al hombro, de la cual no se separaba jamás. Pero un día, se le perdió después de haber ido a la peluquería en Caracas, donde residía. Ahí estaba, en un basurero donde lo habían arrojado. Acá te lo contamos.
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