¿Se acabó la guerra en Irán tras el acuerdo de paz con Estados Unidos?
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista internacional y director de contenidos del Instituto Res Publica, Álvaro Iriarte, desmenuzó el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, el cese al fuego entre los dos países y la reapertura del estrecho de Ormuz. ¿Qué escenarios se abren para el Medio Oriente y para el globo tras la disminución de las tensiones? Revisa en el video el análisis completo.
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