Ventas de autos cae un 8,1% durante julio

El segundo semestre partió con el pie izquierdo para la venta de autos nuevos. Y es que, según las últimas cifras reveladas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), se comercializaron 24.722 unidades vehículos 0KM en el país, lo que representó una caída de 8,1%, respecto de igual mes de 2025.

“El mercado de vehículos livianos y medianos en julio registró una contracción directamente relacionada con los frentes de mal tiempo y sistemas frontales que durante varios días afectaron a gran parte del país y llevaron a las autoridades a adoptar medidas preventivas en distintas regiones. Así, el impacto se observó tanto en regiones del norte como del sur del país, identificando caídas en las regiones de Atacama y hasta el Maule durante el último mes, al igual que la Araucanía, Los Ríos y Aysén”, explicó el organismo gremial.

Pese al desempeño mensual, el mercado mantiene un balance acumulado positivo en lo que va del año. Entre enero y julio se suman 178.296 unidades nuevas comercializadas, lo que equivale a un crecimiento de 3,3%, comparado con igual período de 2025.

Dado su carácter extraordinario y acotado, la disminución de julio debe entenderse como un efecto coyuntural que, por ahora, no afecta las proyecciones de cierre del año, situadas en torno a 320 mil unidades.