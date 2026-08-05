Ventas de autos cae un 8,1% durante julio
Durante el séptimo mes del año, se comercializaron casi 25 mil vehículos nuevos en el país.
El segundo semestre partió con el pie izquierdo para la venta de autos nuevos. Y es que, según las últimas cifras reveladas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), se comercializaron 24.722 unidades vehículos 0KM en el país, lo que representó una caída de 8,1%, respecto de igual mes de 2025.
“El mercado de vehículos livianos y medianos en julio registró una contracción directamente relacionada con los frentes de mal tiempo y sistemas frontales que durante varios días afectaron a gran parte del país y llevaron a las autoridades a adoptar medidas preventivas en distintas regiones. Así, el impacto se observó tanto en regiones del norte como del sur del país, identificando caídas en las regiones de Atacama y hasta el Maule durante el último mes, al igual que la Araucanía, Los Ríos y Aysén”, explicó el organismo gremial.
Pese al desempeño mensual, el mercado mantiene un balance acumulado positivo en lo que va del año. Entre enero y julio se suman 178.296 unidades nuevas comercializadas, lo que equivale a un crecimiento de 3,3%, comparado con igual período de 2025.
Dado su carácter extraordinario y acotado, la disminución de julio debe entenderse como un efecto coyuntural que, por ahora, no afecta las proyecciones de cierre del año, situadas en torno a 320 mil unidades.
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