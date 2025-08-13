SUSCRÍBETE
Sofia Mekis: la marca de la moda

Conversamos con Sofia Mekis, confundadora de Parsome y la creadora más joven de colecciones para Sybilla, la marca de Falabella.

Paula MoralesPor 
Paula Morales
Lo Último

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar hoy

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara
Chile

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente
Negocios

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga
El Deportivo

Un opaco PSG despierta a tiempo y le arrebata la Supercopa de Europa al Tottenham en los penales

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud
Cultura y entretención

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver
Mundo

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi