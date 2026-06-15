Vacaciones de invierno: demanda por viajes al exterior sube pese a factor petróleo y lideran Brasil, Buenos Aires y Punta Cana

Ya estamos ad portas de las vacaciones de invierno para los estudiantes, calendarizadas por el Mineduc entre el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Varios aprovechan el receso escolar para poder darse un respiro del escenario local y traspasar las fronteras. Desde las agencias de viajes ya anticipan que será una mejor temporada para el segmento de viajes al extranjero que el año pasado.

“La temporada de vacaciones de invierno 2026 se proyecta mejor que la de 2025. Según nuestros datos, las ventas registran un crecimiento de 47%, consolidando este período como uno de los más relevantes del año. Además, observamos un viajero más decidido a concretar sus viajes y con mayor disposición a invertir en experiencias completas“, dice la head of brand y PR de la agencia de viajes Cocha, Daiana Mediña.

“Proyectamos una temporada de vacaciones de invierno positiva para los viajes internacionales. Actualmente, observamos un crecimiento cercano al 18% para este mes de junio en las reservas de paquetes internacionales respecto al mismo período del año pasado, impulsado por un evento como el Cyber, que estaba siendo esperado por muchos para concretar sus vacaciones“, coincide el marketing manager de Viajes Falabella, Hugo Avilés.

“Para estas vacaciones de invierno, las búsquedas de paquetes internacionales muestran un aumento cercano al 21% frente al mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por familias que están planificando con anticipación y por viajeros que buscan escapar del frío hacia destinos de playa o combinar descanso con experiencias urbanas. Este crecimiento confirma que el viaje internacional sigue siendo una prioridad para muchos chilenos, aunque con una conducta de compra más racional y enfocada en encontrar buenas oportunidades“, plantea la gerenta de ventas de Despegar, Bernardita Urbina.

Si bien el panorama internacional es incierto por la situación de la guerra en Medio Oriente, y el alza del valor del combustible aéreo ha empujado a las aerolíneas a incrementar los precios de sus pasajes, de momento los agentes de mercado consultados señalan que no se están viendo efectos en la demanda.

Las agencias de viajes sí mencionan que los viajeros buscan optimizar su presupuesto y cotizan con mayor anticipación. Además, la demanda de estas vacaciones de invierno se ha visto fortalecida por las ofertas del Cyber Day que tuvo lugar a comienzos de junio.

Los principales destinos

Desde Latam Airlines, la aerolínea más relevante en Chile, cuentan que los principales destinos fuera del país para estas vacaciones de invierno “son Madrid, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Punta Cana. Europa sigue siendo un destino muy atractivo para el viajero chileno en invierno, y dentro de la región, el Caribe, especialmente República Dominicana, muestra un crecimiento importante“.

Cocha, Viajes Falabella y Despegar están de acuerdo en la relevancia para este período de Brasil, Buenos Aires y Punta Cana. Otros destinos que generan concordancia de varios actores son Lima, Cancún, Miami, Orlando y Cartagena.

“Entre las alternativas internacionales destacadas para esta temporada, Brasil aparece como uno de los destinos con mayor atractivo para los viajeros chilenos, con un crecimiento frente al mismo período del año anterior y una oferta muy competitiva por su diversidad de destinos, buena conectividad y variedad de experiencias”, sostienen desde Jetsmart.

Viajes Falabella detalla que “en conjunto, Brasil concentra aproximadamente el 32% de las búsquedas internacionales para estas vacaciones de invierno”. Sin embargo, Despegar afirma que si bien según sus registros dicho país “sigue siendo el destino más solicitado, se mantiene estable versus el 2025”. Por su parte, desde Cocha dicen que han observado “una fuerte preferencia por destinos de sol y playa, especialmente en el Caribe y Brasil“.

Así, en general, este año las agencias de viajes han visto incrementos en destinos caribeños y brasileños como Aruba, San Andrés, Cartagena, Miches, La Romana, Búzios, Salvador de Bahía y Florianópolis.

Por el contrario, hay otros destinos que están perdiendo popularidad. “Algunos destinos de larga distancia pueden mostrar un comportamiento más moderado frente a años anteriores, no necesariamente por una caída en el interés, sino porque los viajeros están priorizando alternativas más cercanas”, explica Viajes Falabella.

“Hacia Estados Unidos observamos una demanda algo más moderada, lo que en parte refleja una redistribución natural de los flujos turísticos hacia destinos más cercanos, que hemos visto en toda la región”, reconocen desde Latam.

En ese mismo sentido, Cocha indica que “algunos destinos que estaban dentro del Top 20 en 2025 para invierno y que ya no aparecen (o pierden relevancia) son Miami, Nueva York y El Salvador”.