Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

El incremeto se debe -según justificaron en el comunicado-, que su objetivo es “seguir innovando en los productos y funciones, y así brindarles a los usuarios la mejor experiencia”.

La última vez que Spotify había aumentado los precios en nuestro país fue en 2023, cuando el costo pasó de $4.150 a $4.550.

Ahora el Plan Premium Individual costará $4.950 al mes, el plan Estudiantes, $2.700, el Duo $6.750; y el Familiar, $8.250 al mes.

¿La medida afecta tu bolsillo?

En el video puedes revisar otras plataformas para reproducir tus canciones, álbumes y podcast favoritos.