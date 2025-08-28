Tenistas Ostapenko y Townsend protagonizan tensa discusión en el US Open

La respuesta de Townsend ha dado la vuelta en redes: “puedes aprender a ser mejor perdedora”.

Luego, la tenista estadounidense dio explicaciones a la prensa y contó lo que pasó con la deportista de Letonia.

“Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasada cuando saliéramos de Estados Unidos”, aseguró.

Ostapenko respondió a través de sus redes sociales y acusó que la norteamericana no respetó las reglas. “Después del partido le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa porque tenía una pelota en la red en un momento muy decisivo y no pidió disculpas, pero su respuesta fue que no tenía por qué disculparse en absoluto”, dijo.