Tenistas Ostapenko y Townsend protagonizan tensa discusión en el US Open
Las tenistas armaron un escándalo luego del triunfo de Taylor Townsend por 7-5 y 6-1 ante Jelena Ostapenko, quien se mostró molesta y encaró a su adversaria, provocando una fuerte discusión.
La respuesta de Townsend ha dado la vuelta en redes: “puedes aprender a ser mejor perdedora”.
Luego, la tenista estadounidense dio explicaciones a la prensa y contó lo que pasó con la deportista de Letonia.
“Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasada cuando saliéramos de Estados Unidos”, aseguró.
Ostapenko respondió a través de sus redes sociales y acusó que la norteamericana no respetó las reglas. “Después del partido le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa porque tenía una pelota en la red en un momento muy decisivo y no pidió disculpas, pero su respuesta fue que no tenía por qué disculparse en absoluto”, dijo.
COMENTARIOS
