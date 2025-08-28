SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Tenistas Ostapenko y Townsend protagonizan tensa discusión en el US Open

Las tenistas armaron un escándalo luego del triunfo de Taylor Townsend por 7-5 y 6-1 ante Jelena Ostapenko, quien se mostró molesta y encaró a su adversaria, provocando una fuerte discusión.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La respuesta de Townsend ha dado la vuelta en redes: “puedes aprender a ser mejor perdedora”.

Luego, la tenista estadounidense dio explicaciones a la prensa y contó lo que pasó con la deportista de Letonia.

“Me dijo que no tenía clase, que no tenía educación y que vería qué pasada cuando saliéramos de Estados Unidos”, aseguró.

Ostapenko respondió a través de sus redes sociales y acusó que la norteamericana no respetó las reglas. “Después del partido le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa porque tenía una pelota en la red en un momento muy decisivo y no pidió disculpas, pero su respuesta fue que no tenía por qué disculparse en absoluto”, dijo.

Más sobre:DeportesTenisUS Open

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

El nuevo Volvo XC70 se luce con su autonomía de 200 kilómetros

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Boric critica a líderes que “insultan a quienes piensan distinto”: “Han hecho de la humillación un arma”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Servicios

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”
Chile

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”
Negocios

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Escala disputa entre Lisa Cook y Donald Trump: gobernadora de la Fed demanda al presidente

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open
El Deportivo

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Pipo Gorosito quiere que la Conmebol borre a la U e Independiente de la Sudamericana: “Dios quiera que sea así”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos
Mundo

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”