    Tercera etapa del plan de intervención en barrio Meiggs: retiran 1.500 toldos azules e instalan rejas

    Un amplio operativo se desarrolló en conjunto a personal de Carabineros y la Municipalidad de Santiago para combatir el comercio ilegal en el barrio Meiggs.

    Catalina Bórquez

    Durante la madrugada, Carabineros y funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Santiago realizaron un nuevo operativo en el barrio Meiggs para recuperar el sector y desarticular el comercio ilegal.

    Esto es parte de a tercera etapa que se llevara a acabo durante la jornada de hoy y mañana, como parte de la recuperación del barrio. En esta instancia, consideró los cierres de los accesos por las calles San Alfonso, Sazié, Conferencia, Grajales y Gorbea.

    Además, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán estimó que “solo el día de hoy se calculan más de 1.500 toldos azules retirados”.

    Por su parte, el jefe (S) de Zona Metropolitana Santiago Oeste, general Víctor Vielma, señaló que “es una planificación que contempla dos días, hasta el momento se ha realizado sin ningún inconveniente, no ha habido oposición y se esta realizando de parte del municipio de los retiros de toldos, enseres y especies que se encuentran en la vía pública”.

    Pero, según los últimos reportes, se registró el lanzamiento de pirotecnia en uno de los accesos que fueron cerrados.

    Un chileno detenido: incautan más de una tonelada de droga en la zona norte a banda internacional

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la fecha 1

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

    Macron revela que hay "discusiones técnicas" en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

