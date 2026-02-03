Tercera etapa del plan de intervención en barrio Meiggs: retiran 1.500 toldos azules e instalan rejas

Durante la madrugada, Carabineros y funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Santiago realizaron un nuevo operativo en el barrio Meiggs para recuperar el sector y desarticular el comercio ilegal.

Esto es parte de a tercera etapa que se llevara a acabo durante la jornada de hoy y mañana, como parte de la recuperación del barrio. En esta instancia, consideró los cierres de los accesos por las calles San Alfonso, Sazié, Conferencia, Grajales y Gorbea.

Además, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán estimó que “solo el día de hoy se calculan más de 1.500 toldos azules retirados”.

Por su parte, el jefe (S) de Zona Metropolitana Santiago Oeste, general Víctor Vielma, señaló que “es una planificación que contempla dos días, hasta el momento se ha realizado sin ningún inconveniente, no ha habido oposición y se esta realizando de parte del municipio de los retiros de toldos, enseres y especies que se encuentran en la vía pública”.

Pero, según los últimos reportes, se registró el lanzamiento de pirotecnia en uno de los accesos que fueron cerrados.