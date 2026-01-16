Tiburón de cuatro metros sorprendió a buzos: Su presencia obligó a suspender faenas submarinas

En redes sociales se viralizó un registro que logró capturar la presencia de un tiburón en el sector de Chinquihue, en Puerto Montt, mientras un equipo de buceo se encontraba realizando faenas submarinas.

El ejemplar marino, de unos cuatro metros de longitud, obligó a activar los protocolos de emergencias y suspender los trabajos que se realizaba en la zona.

Según el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura (Sernapesca), este tiburón “se encuentra en su hábitat natural” y “dentro de su rango de distribución”. Sin embargo, igual hicieron un llamado a tomar los resguardos necesarios porque se trata de un animal de naturaleza salvaje.