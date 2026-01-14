SUSCRÍBETE POR $1100
    Tragedia en Tailandia: Al menos 31 fallecidos y 64 heridos dejó el desplome de una grúa sobre tren de pasajeros

    El accidente ocurrió en un sitio de construcción que busca desarrollar una red de alta velocidad que conecte Tailandia con China.

    Por 
    Catalina Bórquez

    En el distrito de Sikhio, en la provincia de Nakhon Ratchasima, Tailandia se registró la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros, en el que viajaban 195 personas.

    Las autoridades informaron que el accidente provocó un incendio que pudo ser controlado por los equipos de rescate. Según reportes oficiales, al menos 31 personas fallecidas y 64 han resultado gravemente heridas tras el incidente.

    La máquina se encontraba operando en un corredor ferroviario de alta velocidad que conectará Bangkok, con Kunming, en China a través de Laos. Es por esto que la empresa de Ferrocarriles Estatales de Tailandia, junto con el Departamento de transporte Ferroviario, han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

