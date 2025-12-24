Inicio
Tres venezolanos detenidos por porte ilegal de armas y artefacto explosivo
En patrullaje policial se incautaron más de 56 kilos de marihuana, una pistola y granada de guerra en dos departamentos de la comuna El Bosque.
Por
Catalina Bórquez
24 DICIEMBRE 2025
Más sobre:
operativo policial
narcotrafico
trafico de armas
detención policial
crisis de seguridad
delincuencia
artefactos explosivos
