El escrito destacaba el incremento en las ventas de automóviles en el mes de octubre. Aparentemente, el redactor habría olvidado borrar después del “copy paste”, las líneas con la sugerencia de la herramienta de inteligencia artificial, lo que provocó en un par de horas, una ola de críticas y un prolongado debate sobre el uso de la IA en la redacción de noticias.

La polémica frase quedó impresa en la edición del pasado 12 de noviembre del matutino, burlando todo tipo de filtro editorial, y evidenciando el uso de ChatGpt en la redacción del artículo.

“Si quieres, también puedo crear una versión aún más llamativa, al estilo de la portada, con estadísticas impactantes de una sola línea y un diseño audaz, listo para infografías, perfecto para lograr el máximo impacto en el lector. ¿Quieres que lo haga a continuación?”. Señalaba en el cierre del texto.