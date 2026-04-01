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    Sichel pide endurecer sanciones por violencia en establecimientos educacionales

    El alcalde de Ñuñoa además planteó que se deben permitir las revisiones aleatorias de mochilas para enfrentar el ingreso de armas o drogas a los colegios.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó los recientes hechos de violencia registrados en distintos establecimientos educacionales, apuntando a la necesidad de endurecer sanciones y adoptar nuevas medidas para evitar que estos se repitan.

    En conversación con Radio Duna, Sichel señaló que lo ocurrido el martes en el Liceo Lastarria —donde estudiantes lanzaron una bomba molotov contra la inspectoría “es anarquismo político que trata de destrozar los colegios”.

    Según sostuvo, se trata de “grupos que han ido aumentando su violencia por su incapacidad de generar movilizaciones masivas”, enfatizando que “ante la incapacidad de movilizar al resto de los estudiantes, hacen estos ataques que tratan de llamar más la atención comunicacionalmente, o ser más dañinos en general”.

    En esa línea, el alcalde mencionó que uno de los problemas que identifica es que estudiantes expulsados bajo Aula Segura reingresan a otros establecimientos, manteniendo el problema.

    “No solo hay que sacarlos del sistema educativo formal, sino que el Estado tiene que hacerse cargo de un seguimiento después del proceso educativo, para que no vuelvan a entrar a colegios emblemáticos”, señaló.

    “Los alcaldes sabemos hasta quiénes son, cómo se llaman, y cómo se dan vuelta dentro de los colegios. Entonces, los echamos de uno, y llegan a otro”, agregó, apuntando que es necesario "tener sistemas especiales" para estos casos.

    Además, Sichel sostuvo que “si cometen delitos, como los que vimos en el Lastarria ayer, o los que yo vi en el Liceo 7 nuestro el año pasado, que entraron con acelerantes, molotov, y que trataron de incendiar el colegio, tú dices, bueno, ahí tenemos penas que deberían ser más gravosas”.

    Estudiante apuñalado en Ñuñoa

    En la ocasión, Sichel también se refirió a la situación ocurrida en la comuna de Ñuñoa, donde un escolar resultó apuñalado en medio de una manifestación, apuntando que “estaban peleando, entre otras cosas, por cómo cortaban la calle".

    “Hemos logrado prevenir que no ocurra dentro del colegio, pero no podemos evitar que esto ocurra en la vía pública, y eso es lo que estamos coordinando más con Carabineros”, apuntó.

    Finalmente, respecto a las agresiones a profesores y casos de microtráfico en los establecimientos educacionales, el alcalde expresó que “. Si tenemos este fenómeno, a esta altura seguir discutiendo si tenemos que revisar las mochilas en los colegios aleatoriamente, donde sabemos que tenemos problemas como este, es ridículo”.

    “Nosotros deberíamos poder tener facultades a través de seguridad municipal, no involucrar a los profesores en esto, de hacer revisiones aleatorias, porque nos permite sacar fenómenos como esto, que es o el porte de armas por violencia que quieren ejercer alumnos entre ellos o contra profesores, o el fenómeno que más me preocupa a mí, microtráfico que se produce dentro de los colegios”, señaló.

    “Esta idea de que revisar las mochilas es invadir la propiedad, a esta altura es un absurdo, cuando tenemos un fenómeno tan endémico”, comentó.

    Más sobre:Sebastián SichelÑuñoaLiceosViolencia

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