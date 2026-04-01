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    Nuevo Suzuki Across Hybrid: eficiencia y tecnología para el día a día

    El nuevo SUV híbrido de la marca japonesa debuta en Chile con sistema SHVS, alto nivel de equipamiento y foco en seguridad, apuntando a reforzar su presencia en el segmento electrificado.

     

    Como una de las apuestas más relevantes de la marca en su estrategia de electrificación, junto con consolidar su presencia en el segmento de SUV híbridos, debuta en Chile el Suzuki Across Hybrid debuta.

    El modelo incorpora el sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), una solución mild hybrid autorrecargable que optimiza el consumo sin modificar la experiencia de conducción.

    De esta forma, combina un motor bencinero de 1.5 litros, que genera 101 hp y 136,8 Nm de torque, con un generador de arranque integrado y una batería de 12V, que apoya en aceleraciones y recupera energía en frenadas. Gracias a ello, alcanza un rendimiento de hasta 16,5 km/l en ciclo combinado.

    En términos de dimensiones, el Across Hybrid se posiciona dentro del segmento SUV B, con 4.360 mm de largo, 1.795 mm de ancho, 1.655 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.600 mm.

    Estas medidas se traducen en un interior amplio y un maletero de hasta 615 litros con asientos abatidos. Su diseño destaca por líneas modernas, iluminación LED y una silueta robusta que refuerza su carácter urbano y versátil.

    El interior apuesta por un enfoque tecnológico y confortable. Incluye un panel digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil de 10,1” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Las versiones más equipadas suman elementos como asientos ventilados, cargador inalámbrico, sistema de sonido premium y techo panorámico, elevando la experiencia a bordo.

    Uno de los pilares del modelo es la seguridad. Es por eso que incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) de serie, como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril.

    A esto se suman seis airbags y diversos sistemas de apoyo a la conducción, reforzando su enfoque en protección.

    Disponible en versiones GL y GLX, con transmisión manual de cinco velocidades o automática de seis marchas, el Suzuki Across Hybrid se posiciona como una alternativa equilibrada para quienes buscan eficiencia sin renunciar a equipamiento y versatilidad.

    Su precio en Chile parte en los $17.490.000 de la versión GL MT, sigue en los $18.990.000 de la GL AT, continúa en los $18.790.000 de la GLX MT y cierra en los $20.690.000 de la GLX AT (valores incluyen bono de marca y financiamiento).

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosSuzukiAcross HybridSUVautos híbridosElectromovilidad

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