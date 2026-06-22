Vikingos noruegos reman a Nueva York y se toman el Times Square
Los hinchas de Noruega han vuelto a causar sensación y captar la atención de las redes sociales al invadir el Times Square de Nueva York con su famoso “remo vikingo”.
Las postales en el corazón de la ciudad ocurrerion en la antesala del partido de Noruega con Senegal, cuando miles de aficionados inundaron el lugar celebrando con cánticos antes de desplazarse al estadio MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey.
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