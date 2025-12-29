Zoom a los aciertos y desaciertos de Kast como Presidente electo
En conversación con Jorge Arellano y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo del Instituto Res Publica, José Francisco Lagos, analizó las decisiones que ha tomado José Antonio Kast desde que ganó las presidenciales. ¿Cuál ha sido el principal punto fuerte del próximo Mandatario y por qué podría considerarse un error que no haya cerrado la puerta a convocar a parlamentarios electos a su gabinete?
