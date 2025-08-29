Corona cumple 100 años y Cervecería AB InBev los celebra con proyecto ecológico en Punta de Lobos

Un compromiso de dos años para restaurar y conservar el Parque Punta de Lobos de Pichilemu es el que estableció Cervecería AB InBev, a través de su marca Corona. Esta alianza de colaboración se enmarca en la conmemoración global por los 100 años de esta cerveza.

Chile, país reconocido mundialmente por la calidad y belleza de sus playas, es protagonista del centenario de Corona. Tres destinos nacionales fueron seleccionados dentro de la campaña global de celebraciones: Anakena, en Isla de Pascua, Caleta Cóndor, en la localidad de Río Negro, y Punta de Lobos, en Pichilemu.

Este último, en las costas de la Región de O’Higgins, se rodea de impresionantes acantilados y roqueríos, donde convive un delicado ecosistema protagonizado por los lobos marinos. Cada año, además, es visitado por más de 600 mil personas. condiciones que lo convierten en un área de restauración perfecta para aportar en acciones de conservación.

Este pacto también busca promover la cultura del surf, deporte por el cual esta playa es famosa internacionalmente, y potenciar la participación de la comunidad a través de iniciativas que impulsen el cuidado de este entorno único.

El lanzamiento del compromiso se realizó en el Parque Punta de Lobos, con una jornada de voluntariado que incluyó labores de restauración y mantención del parque. La actividad permitió que representantes de la comunidad local, autoridades y colaboradores de la compañía trabajaran en conjunto para dejar una huella positiva y duradera.

“En Cervecería AB InBev celebramos los 100 años de Corona con un brindis que va más allá de la cerveza”, afirmó José Antonio Alonso, director Asuntos Corporativos y Legal de la compañía. “Lo hacemos con y por la naturaleza. Este plan representa una acción concreta para conservar uno de los paisajes más emblemáticos del mundo, trabajando junto a la comunidad, los visitantes y todos quienes quieran ser parte de un futuro más consciente”.

El acuerdo firmado con el Parque Punta de Lobos incluye reforestación con flora nativa, restauración de senderos, protección de especies únicas —como cactus endémicos y aves migratorias— y la operación permanente de un equipo de guardaparques. Todas estas acciones contribuyen a que este espacio de conservación privada sea de libre acceso y gratuito para toda la comunidad, lo que reafirma su valor turístico y la protección de la biodiversidad de Pichilemu.

“Este apoyo de Corona y Cervecería AB InBev es un aporte muy significativo, que refuerza nuestro trabajo diario por restaurar y proteger Punta de Lobos”, dijo Patricio Mekis, director ejecutivo del parque.

“Es fundamental que empresas privadas se involucren activamente en el cuidado de los ecosistemas, porque la sostenibilidad requiere la colaboración de todos: comunidad, organizaciones, sector privado y público. Con este tipo de compromisos avanzamos hacia un futuro donde la conservación y la cultura del surf se celebran en conjunto”.

“La Municipalidad de Pichilemu agradece la invitación y valora la alianza público-privada que hoy impulsa Cervecería AB InBev junto a la Fundación Punta de Lobos”, indicó Karina Piña, directora Secplan Municipalidad de Pichilemu. “Esta colaboración contribuye a la protección del parque, la preservación del medioambiente y la biodiversidad, además de impulsar programas educativos en la comuna. Creemos firmemente que este tipo de alianzas fortalecen el desarrollo local e invitamos a que más empresas se sumen a este ejemplo”.

El proyecto se enmarca en un propósito que Cervecería AB InBev tiene en todo el planeta: soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar, llevando la sostenibilidad al centro del negocio y sumando esfuerzos para proteger ecosistemas clave.

“Para Corona, las playas no son solo paisajes; son lugares que nos conectan con lo esencial, nos inspiran y nos invitan a vivir de forma más simple y consciente”, comentó Camila Plass, directora de Marketing de Cervecería AB InBev. “En nuestros 100 años, quisimos celebrarlas no solo desde la admiración sino principalmente desde la acción. Punta de Lobos refleja perfectamente ese espíritu: es naturaleza, comunidad y cultura viva. Esta alianza representa lo que queremos seguir construyendo como marca: una relación genuina con los territorios, basada en el respeto, la conservación y el compromiso a largo plazo”.